Joe Biden promet de "pourchasser" les auteurs de l'attaque de Kaboul qui a tué 12 militaires américains

Joe Biden observe un instant de silence en hommage aux victimes de l’attaque de Kaboul, lors de son intervention à la Maison Blanche, le 26 août 2021. JIM WATSON / AFP

Le président des Etats-Unis a affirmé qu'il respecterait la date butoir du 31 août pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan.





L'air grave, Joe Biden s'est exprimé à la Maison Blanche, jeudi 26 août, quelques heures après les attentats qui ont fait douze morts et quinze blessés parmi les militaires américains, causant la mort de nombreuses autres personnes près de l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, où les Etats-Unis tentent de procéder à l'évacuation de milliers d'Américains et d'Afghans cherchant à fuir le pays après la prise de pouvoir des talibans.





Le président des Etats-Unis, qui a dit comprendre la peine des familles endeuillées après avoir rappelé qu'il a lui-même perdu un fils – d'un cancer, en 2015 –, a observé un moment de silence en hommage aux victimes. "Ces militaires sont des héros qui ont œuvré pour sauver la vie d'autres personnes," a-t-il assené. "Ces vies perdues sont au service de la liberté, de la sécurité, au service des autres, et des Etats-Unis", a-t-il ajouté.





M. Biden a affirmé la volonté des Etats-Unis de vouloir retrouver les auteurs de ces attaques, qui ont été revendiquées par l'organisation Etat islamique (EI). "Nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas. Nous allons vous traquer et vous faire payer le prix", a-t-il dit. "Nous interviendrons au moment opportun. Ces terroristes ne gagneront pas", a-t-il menacé.





Pas de "collusion entre les talibans et l'Etat islamique"





Le président américain a de nouveau confirmé qu'il respecterait la date butoir du 31 août pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, malgré les critiques qui l'appellent, y compris au sein de son parti, à rester plus longtemps si nécessaire pour achever l'évacuation.





Selon lui, il est encore possible d'évacuer les Américains et les Afghans qui sont éligibles "ces prochains jours, entre aujourd'hui et le 31" août. "Sachant qu'il pourrait très bien y avoir une nouvelle attaque, l'armée a conclu que c'est ce que nous devrions faire. Je pense qu'ils ont raison", a-t-il poursuivi, en précisant que 100 000 personnes avaient été évacuées au total par les Etats-Unis, dont 7 000 dans les douze dernières heures.