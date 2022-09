Jonathann Daval serait en couple avec un autre détenu: “Il est très heureux”

Jonathan Daval en couple avec un detenu

D’après les informations de Dominique Rizet, un journaliste de BFMTV, Jonathann Daval “a rencontré l’amour” en prison avec un homme. Les parents d’Alexia Fouillot ont fait part de leur surprise suite à cette révélation.





Alors qu’il purge sa peine de 25 ans au sein de la prison d’Ensisheim, dans le Haut-Rhin, Jonathann Daval aurait entamé une relation intime avec un autre détenu. “Il a rencontré l’amour en prison, un garçon. Il est très heureux. C’est une nouvelle vie qui commence” a révélé Dominique Rizet. Selon le journaliste, derrière ce “ragot” et cette “atteinte à la vie privée”, ce nouvel élément pourrait être déterminant dans cette affaire et pourrait expliquer son passage à l’acte.





Isabelle Fouillot: “Je ne sais pas pourquoi il s’est marié”

“Cette information est intéressante puisque Jonathann Daval a toujours eu un blocage, quelque chose qu’il n’arrivait pas à verbaliser” dans sa relation avec Alexia et qui provoquait chez lui un profond mal-être, rappelle Dominique Rizet. Lors du procès en 2020, les difficultés du couple avaient occupé une place centrale, Jonathann Daval évoquant ses problèmes d’érection et la volonté irrépressible d’Alexia Fouillot d’avoir des enfants.





De leur côté, les parents de la victime ont réagi avec étonnement à cette révélation: “C’est comme si c’était hier et on en apprend encore et encore. Il cherchait juste le confort de notre famille. Je ne sais pas pourquoi il s’est marié. Quand on se marie, c’est pour créer sa propre famille”, a écrit Isabelle Fouillot, la mère de la victime, à Dominique Rizet.