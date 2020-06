Jusqu’à 32 degrés vendredi

Chaleur forte

Ce mardi après-midi, il fera beau, chaud et sec, même si quelques nuages cumuliformes pourraient moutonner sur le relief ardennais, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 22 degrés en Hautes-Fagnes et 28 degrés sur le centre, sous un vent faible à modéré. Des conditions météo qui ont poussé la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) à activer la phase d'avertissement du plan fortes chaleurs et pics d'ozone.

Ce soir et cette nuit, le temps restera calme. Quelques voiles d'altitude envahiront le pays par le sud-ouest. Les minima varieront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés dans les grandes villes du centre du pays.

Mercredi, le temps sera à nouveau très ensoleillé. Les températures seront en hausse avec des valeurs comprises entre 24 degrés en Hautes-Fagnes et 30 degrés sur le centre, voire plus localement 31 degrés. Le vent modéré soufflera de secteur est-nord-est.





Jeudi, on conservera des conditions estivales. Le soleil et la chaleur domineront avec des maxima qui grimperont jusqu'à 31 degrés. Quelques nuages cumuliformes seront localement possibles sur le nord-est du pays.





Vendredi, un creux thermique en provenance de la France devrait atteindre nos régions. Le temps restera ensoleillé avec parfois des nuages cumuliformes, et il fera encore plus chaud avec des températures caniculaires. Les maxima se situeront, en effet, entre 26 et 28 degrés en Ardenne ainsi qu'au littoral, et entre 30 et 32 degrés ailleurs. À la Côte, une brise rafraîchissante pourrait se lever l'après-midi. En fin de journée ou la nuit suivante, un orage éclatera peut-être ici et là.





La phase d’avertissement du plan fortes chaleurs et pics d’ozone activée

À noter que le cocktail de ces conditions météorologiques (températures élevées et ensoleillement important) combinées à la pollution de l'air entraineront une augmentation des concentrations d'ozone. C'est pourquoi la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) a décidé d'activer, dès ce mardi, la phase d'avertissement du plan fortes chaleurs et pics d'ozone.





"Actuellement, il est difficile d'évaluer précisément cette augmentation ou de prévoir si le seuil d'information EU, 180 µg/m3 sera dépassé ou non. Si un dépassement du seuil européen était prévu ou observé dans les prochains jours, un bulletin spécifique sera diffusé", précise Celine.





Au vu des températures annoncées dans les prochains jours, la Ville de Bruxelles, le CPAS et les maisons de quartier ont activé mardi leur plan canicule.