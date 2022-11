Kidnappée par sa babysitteuse à l’âge de 22 mois, elle retrouve ses vrais parents 51 ans plus tard

Melissa Highsmith a enfin retrouvé sa vraie famille, ce samedi, à Fort Worth, au Texas. Elle avait été kidnappée par sa babysitteuse au domicile de ses parents en 1971, rapporte CBS News, relayée par RMC Crime.

Plus d’un demi-siècle après son enlèvement, Melissa Highsmith a donc enfin retrouvé ses vrais parents. Après une fausse piste dans l’État de Caroline du Sud, à l’origine d’une nouvelle médiatisation nationale de ce “cold case”, c’est un test ADN qui a finalement permis de retrouver sa trace, elle qui vivait toujours dans la même ville, à Fort Worth, sous le nom de Melanie Walden.

“Melanie”, alias Melissa, 53 ans désormais, qui ignorait tout de ses origines et de son enlèvement, a d’abord cru à une arnaque quand son père l’a contactée sur Facebook. “Il m’a dit qu’il cherchait sa fille depuis 51 ans”. Elle a alors demandé à sa mère “adoptive”, celle qui l’a élevée, si elle avait “quelque chose à lui avouer” et elle lui a tout raconté.

La famille a été réunie au grand complet pour la première fois à l’occase de la fête de Thanksgiving. Un “rêve devenu réalité” pour sa mère Atla, son père Jeffrie, son grand frère Jeff et sa soeur Victoria, née après sa disparition et qui ne l’a donc jamais connue.

Les photos des émouvantes retrouvailles à découvrir ici.

Quant à l’identité de la babysitteuse/kidnappeuse, et aux éventuelles poursuites engagées à son encontre, rien n’a été dévoilé à ce stade.

