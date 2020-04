Kim Jong Un n'est pas mort, mais bien "vivant et en bonne santé", assure la Corée du Sud

La Corée du Sud minimise les rumeurs sur l'état de santé du leader de la Corée du Nord qui se sont multipliées ces derniers jours.





INTERNATIONAL - Kim Jong Un est "vivant et en bonne santé", a indiqué ce dimanche 26 avril le conseiller spécial à la sécurité nationale du président sud-coréen Moon Jae-in, minimisant la gravité de rumeurs quant à des problèmes présumés de santé du leader nord-coréen.





"La position de notre gouvernement est ferme", a dit le conseiller Moon Chung-in à la chaîne de télévision américaine CNN: "Kim Jong Un est vivant et en bonne santé".





Le conseiller a ajouté que le leader nord-coréen séjournait depuis le 13 avril à Wonsan, une station balnéaire dans l'est du pays. "Aucune action suspecte n'a jusqu'à présent été détectée", a-t-il affirmé.





Des rumeurs sur l'état de santé de Kim Jong Un se sont multipliées depuis son absence remarquée lors de célébrations marquant l'anniversaire le 15 avril. Cette journée est pourtant la plus importante du calendrier politique nord-coréen, car elle est celle où tout le pays commémore la naissance du fondateur du régime, Kim Il Sung, le grand-père du dirigeant actuel.





Absence depuis 15 jours





Kim n'est plus apparu en public depuis une réunion du bureau politique du parti unique au pouvoir le 11 avril et une tournée d'inspection sur une base aérienne qui avait été évoquée par les médias officiels nord-coréens le 12. Daily NK, un média en ligne géré essentiellement par des Nord-Coréens ayant fait défection, avait affirmé que le dirigeant nord-coréen avait été opéré en avril pour des problèmes cardiovasculaires et qu'il était en convalescence dans une villa de la province de Pyongan du Nord.





Citant une source nord-coréenne non identifiée, ce média avançait que Kim, qui est âgé d'une trentaine d'années, avait dû être traité d'urgence en raison de problèmes liés à "son tabagisme excessif, son obésité et sa fatigue".





La Corée du Sud, qui est toujours techniquement en guerre avec le Nord, avait relativisé ces informations. "Nous n'avons rien pour confirmer" ces spéculations et "aucune action particulière n'a été détectée à l'intérieur de la Corée du Nord jusqu'à présent", avait indiqué le bureau du président sud-coréen dans un communiqué la semaine dernière.





La chaîne CNN, citant un responsable américain, avait rapporté de son côté que Washington "étudi(ait) des informations" selon lesquelles Kim Jong Un était "en danger grave après une opération chirurgicale". Mais jeudi, le président américain Donald Trump a estimé que les informations sur une possible dégradation de l'état de santé du dirigeant nord-coréen étaient "erronées".





Lundi, le journal officiel Rodong Sinmun a rapporté que Kim Jong Un a envoyé un message de remerciements aux ouvriers du gigantesque projet touristique côtier de Wonsan Kalma.