L'Académie des Oscars va se réunir pour examiner le cas Will Smith

L'Académie des Oscars se réunira vendredi pour décider d'éventuelles sanctions à l'encontre de l'acteur Will Smith après sa gifle à Chris Rock, dix jours plus tôt que la date initialement fixée.





L'Académie des arts et sciences du cinéma a expliqué mercredi 6 avril que cette réunion avait été avancée étant donné que Will Smith a entre-temps démissionné de lui-même. L'acteur n'a donc plus besoin d'un délai pour préparer sa défense dans cette procédure disciplinaire qui pouvait aboutir à une suspension ou une expulsion de l'organisation. «Il est dans l'intérêt de toutes les parties que l'affaire soit réglée au plus vite», écrit le président de l'Académie, David Rubin, dans une lettre adressée aux membres.





«Comportement inacceptable et nuisible»