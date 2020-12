L'administration Trump reconnaît qu’il n’y a pas eu de fraude massive lors de l’élection

TASOS KATOPODIS VIA GETTY IMAGES La propre administration de Trump reconnaît qu’il n’y a pas eu de fraude massive lors de l’élection (photo du 29 novembre 2020)

Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite face à Joe Biden et trouve que son administration ne l'aide pas assez dans son combat.





PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE - Le ministre américain de la Justice Bill Barr a déclaré ce mardi 1er décembre ne pas avoir constaté "de fraude" suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden à la présidentielle, contrairement aux affirmations de Donald Trump.





"À ce stade, nous n'avons pas vu de fraude à une échelle susceptible de changer le résultat de l'élection", a déclaré ce fidèle soutien du président républicain dans un entretien à l'agence américaine Associated Press.





"Il y a eu des allégations de fraudes systématiques, selon lesquelles des machines auraient été programmées pour fausser les résultats des élections", a-t-il rappelé. Mais les ministères de la Sécurité intérieure et de la Justice "ont enquêté et, pour l'instant, n'ont rien trouvé pour les étayer".





Trump refuse toujours de concéder la défaite





À la mi-journée, mardi, Bill Barr a été aperçu à la Maison Blanche, et de nombreux commentateurs spéculaient sur son possible départ du gouvernement. Donald Trump, qui refuse de concéder sa défaite, avait reproché dimanche au ministère de la Justice et à la police fédérale de ne pas l'aider dans son combat pour prouver l'existence de fraudes, selon lui massives. "Ils sont portés disparus", avait-il dit sur la chaîne Fox News.





"Il y a une tendance croissante à utiliser le système judiciaire comme outil pour régler tous les problèmes et quand les gens sont mécontents de quelque chose, ils attendent que le ministère de la Justice débarque et ‘enquête'", a regretté Bill Barr. Ce ministre conservateur s'était gardé jusque-là de contredire le président.