L'affaire d'agression sexuelle du prince Andrew officiellement close

Virginia Giuffre accusait le deuxième fils de la reine Elizabeth d'agression sexuelle depuis de nombreuses années. Les deux parties ont conclu un accord à l’amiable.





Épilogue d’une longue affaire. L’action en justice pour agression sexuelle intentée à New York contre le prince Andrew par son accusatrice depuis plusieurs années, Virginia Giuffre, a été officiellement abandonnée après un règlement financier, selon des documents judiciaires publiés mardi 8 mars.



En février, les parties avaient conclu un accord à l’amiable pour une somme non divulguée, épargnant au deuxième fils de la reine Elizabeth II l’humiliation publique d’un procès.



Les deux parties ont déposé une “stipulation de non-lieu” de l’affaire devant le tribunal fédéral de New York, signée mardi par le juge Lewis Kaplan.





L’accord du mois dernier stipulait que les parties déposeraient une motion de rejet ”à la réception par Virginia Giuffre du règlement”, ce qui suggère que celui-ci a été payé.