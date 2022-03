L'Allemagne confisque le méga yacht d'un oligarque russe à Hambourg

L'Allemagne confisque le bateau d'un oligarque russe

Les autorités russes ont confisqué le yacht d’un oligarque russe, Alicher Ousmanov, rapporte jeudi le magazine économique américain Forbes sur base de trois sources dans l’industrie nautique. L’Union européenne avait imposé lundi des sanctions envers cet individu.





Le bâtiment “Dilbar”, de plus de 150 mètres de long, a été saisi dans le port allemand d’Hambourg. Il y était accosté depuis octobre dernier pour des réparations. Le yacht avait été acquis en 2016 pour la somme de 600 millions de dollars, soit 540,5 millions d’euros. Le “Dilbar” possède la plus grande piscine jamais construite sur un yacht, deux plateformes d’hélicoptères et un sauna.





Alicher Ousmanov (68 ans) figure sur la liste dressée lundi par l’UE qui reprend les oligarques russes aux liens établis avec le président russe Vladimir Poutine. Leurs avoirs ont entre autres été gelés, en représailles à l’agression de la Russie envers l’Ukraine.





Ousmanov avait investi 36 millions d’euros dans le centre d’entraînement du club de football anglais Everton. Ce club de football a cessé tout contrat de sponsoring avec l’oligarque mercredi.









Maldives

Cinq autres navires appartenant à des oligarques russes ont été déplacés aux Maldives ces derniers jours, selon une base de données qui surveille les mouvements des navires. Les Maldives sont un archipel de l’océan Indien. Le pays n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis.