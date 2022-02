L'Allemagne élit son président: Steinmeier en route pour un second mandat

Frank-Walter Steinmeier, Président Allemagne

Un nouveau président doit être élu en Allemagne. Les membres du Bundestag et un nombre égal de représentants des seize États fédéraux seront autorisés à voter. Le président sortant, Frank-Walter Steinmeier, devrait être réélu.





Le social-démocrate de 66 ans est pratiquement assuré d’un second mandat de cinq ans. Il est soutenu par son propre parti, le SPD, et par les deux autres partis du gouvernement, le FDP et les Verts. Cela signifie que Steinmeier dispose déjà d’un soutien suffisant pour sa réélection.





M. Steinmeier peut également compter sur les votes du bloc conservateur CDU/SCU. Le secrétaire général de la CDU décrit le membre du SPD comme un président qui est également apprécié en dehors de son propre parti et qui crée une cohésion dans la démocratie.