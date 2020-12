L'Allemagne "encore très loin" du retour à la "normalité”

Ministre de la Santé Allemand

L'Allemagne, qui a enregistré mercredi un nombre record de décès liés au Covid-19, est "encore très loin" du retour à la "normalité", malgré le début de la campagne de vaccinations, a estimé le ministre de la Santé.





"Les taux d'infection et de mortalité montrent que nous sommes encore loin de la normalité (...). Je ne vois pas comment dans cette situation on peut revenir" à la période précédant les restrictions, a déclaré lors d'une conférence de presse Jens Spahn.

Quelque 22.459 nouvelles infections ont été détectées ces dernières 24 heures. Les contaminations n'ont ainsi quasiment pas diminué en une semaine (24.740 infections le 23 décembre).Avec 1.129 morts recensés mercredi, la barre des 1.000 décès a été franchie pour la première fois, selon l'institut Robert Koch.





“Ce virus frappe encore de façon brutale”





"Ces chiffres prouvent à quel point ce virus frappe encore de façon brutale", a déploré M. Spahn. Angela Merkel et les 16 Etats-régions devraient ainsi prolonger au-delà du 10 janvier les restrictions actuelles, dont la fermeture des écoles, commerces non essentiels, bars et restaurants. La décision devrait être prise le 5 janvier.





"Nous vivons une époque de contrastes, entre espoir et grande souffrance", a confié le ministre de la Santé, en référence au démarrage samedi de la campagne de vaccinations. "Qui aurait pensé il y a quatre à six semaines que nous pourrions commencer à vacciner cette année ? Nous pouvons en être fiers", a ajouté le ministre.





"Plus de 60.000 Allemands ont déjà été vaccinés. Le début de la vaccination a été un succès", a-t-il assuré. "Oui, il y a des cahots mais la plus grande campagne de vaccination de l'histoire a commencé avec succès", a martelé M. Spahn.