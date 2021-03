L'Allemagne se dit prête à utiliser le vaccin russe

L'Allemagne va utiliser le vaccin russe

L'Allemagne a réaffirmé vendredi être prête à utiliser le vaccin russe Spoutnik V afin de combattre l'épidémie de Covid-19, à la seule condition qu'il soit approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

"Une approbation par l'EMA - qui n'a pas encore eu lieu - donnerait à l'Europe la possibilité d'utiliser Spoutnik dans les campagnes de vaccination, ce qui serait également à envisager pour l'Allemagne", a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert qui n'a pas voulu commenter les accusations de la France, qui voient dans ce vaccin un outil de "propagande".





Un outil de “propagande”, selon Paris

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a en effet reproché ce vendredi à la Russie de faire de son vaccin anti-Covid Spoutnik V un outil de “propagande”. “A la manière dont c’est géré, c’est plus un moyen de propagande et de diplomatie agressive qu’un moyen de solidarité et d’aide sanitaire”, a-t-il déclaré sur la radio France Info.





L’exemple du don “médiatique" à la Tunisie

Prenant l’exemple de la Tunisie, le ministre a comparé les annonces de livraison de la Russie avec les livraisons déjà effectuées par le système international Covax d’aide au plus défavorisés, créé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). “La Russie a annoncé avec beaucoup d’environnement médiatique qu’ils allaient donner 30.000 doses aux Tunisiens, très bien Spoutnik !”, a lancé le ministre français. “Mais dans le même temps Covax a déjà livré 100.000 doses et va en liver 400.000 d’ici le mois de mai. Et il y aura en tout quatre millions de doses qui sont prévues pour cette année à la Tunisie. Ca c’est du vrai travail de solidarité, c’est de la vraie coopération sanitaire”, a-t-il dit.





La Chine et la Russie pointés du doigt

Plus généralement, le chef de la diplomatie française a pointé la guerre d’influence autour du vaccin à laquelle se livrent Pékin et Moscou. “La Chine, la Russie mènent une politique d’influence par le vaccin avant même de vacciner leur propre population”, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Citant le cas du Sénégal, il a ainsi relevé que quand la Chine annonçait “avoir livré 200.000 doses à ce pays”, Covax en avait “déjà livré” le double.





Demande d’homologation européenne