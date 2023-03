L'Amérique suspendue aux possibles inculpation et arrestation de Donald Trump

L'Amérique est suspendue lundi à la possible inculpation pénale, voire l'arrestation symbolique à New York, de l'ancien président Donald Trump pour une affaire de paiement en 2016 à une actrice de films pornographiques avec qui il aurait eu une liaison, une "chasse aux sorcières" selon le milliardaire qui appelle à des manifestations. Le coup de tonnerre, à plus d'un an et demi de la présidentielle de 2024, a retenti samedi lorsque l'ex-locataire de la Maison Blanche a affirmé sur sa plateforme Truth Social qu'il serait "arrêté" mardi.Pourquoi? Citant des "fuites" de la justice de l'Etat de New York, Donald Trump s'attend à être inculpé au pénal à l'issue d'une enquête de plusieurs années des procureurs du district de Manhattan, avec à leur tête depuis janvier 2022 le magistrat Alvin Bragg.Jamais un chef d'Etat américain, en exercice ou ayant quitté la présidence, n'a été mis en examen.L'homme d'affaires républicain, battu par le démocrate Joe Biden à la présidentielle de 2020 et qui rêve d'être réélu en 2024, exhorte depuis samedi ses partisans à "manifester", et un rassemblement "pacifique" de jeunes trumpistes est prévu lundi à 18H00 (22H00 GMT) dans le sud de l'île new-yorkaise de Manhattan.

- "Guerre civile 2.0" -

Une avocate de Donald Trump, Alina Habba, avait mis en garde dimanche sur CNN: "S'ils (les démocrates) choisissent de (l'inculper) pour une infraction qu'il n'a franchement même pas commise, cela va provoquer la pagaille". Sur des réseaux sociaux lundi, des trumpistes promettent d'empêcher l'inculpation de leur héros, notamment le groupe "The Donald" qui s'enflamme pour une "grève nationale" voire une "guerre civile 2.0", selon les médias Rolling Stone et Daily Beast.Mais on est loin des appels à battre le pavé après la présidentielle de 2020 que Donald Trump considère toujours comme "volée".Face aux craintes de violences à New York -- ville démocrate mais où le natif Trump a des soutiens -- la police municipale (NYPD) a répondu à l'AFP que son "état de préparation était une constante de tous les instants et à toutes les éventualités", et qu'elle se "coordonnait" avec la police fédérale (FBI) et le parquet de Manhattan.Cet homme d'affaires de 76 ans qui a fait voler en éclats l'équilibre des pouvoirs aux Etats-Unis, s'en est pris encore lundi aux services "corrompus" du procureur Bragg, un magistrat afro-américain, démocrate et élu (comme tous les juges et procureurs).L'affaire de l'actrice porno Stormy Daniels est juridiquement complexe.La justice new-yorkaise cherche à déterminer si Trump est coupable de fausses déclarations -- une infraction -- ou de manquement aux lois sur le financement électoral -- un délit pénal -- en ayant versé 130.000 dollars à cette femme, de son vrai nom Stephanie Clifford, dans les semaines précédant l'élection de novembre 2016.Dans quel but? Pour qu'elle taise une supposée relation extraconjugale du milliardaire, selon l'accusation.

- L'affaire s'accélère -