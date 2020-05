L'ancien majordome de la Maison Blanche qui a servi sous 11 présidents est mort du Covid-19

Wilson Jerman est mort du Covid-19 à l’âge de 91 ans. Le majordome avait été engagé à la Maison Blanche sous le président Dwight Eisenhower et avait pris sa retraite quand Barack Obama était en place à Washington. Les familles des anciens présidents lui ont rendu hommage.





Wilson Jerman, né en Caroline du Nord en 1929, a servi pas moins de 11 présidents. Il a commencé en 1957 comme assistant de nettoyage sous Dwight Eisenhower (1953-1961) et a quitté la Maison Blanche comme “homme d’ascenseur” sous Barack Obama (2009-2017). Wilson Jerman est devenu majordome à la Maison Blanche sous John Kennedy, sur la recommandation de Jackie, l’épouse du président de l’époque.





“Avec sa gentillesse et ses bons soins, Wilson Jerman a contribué à faire de la Maison Blanche un foyer pour les premières familles pendant des décennies, y compris la nôtre”, a déclaré Michelle Obama. Elle a été rejointe par l’ancienne première dame Hillary Clinton et par George W. Bush et sa femme Laura. “Il était la première personne que nous voyions le matin quand nous quittions la résidence et la dernière personne que nous voyions le soir quand nous revenions”, se souviennent les Bush.





Wilson Jerman a eu cinq enfants, douze petits-enfants et dix-huit arrière-petits-enfants.