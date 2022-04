L'auteure d'un livre intitulé “Comment assassiner son mari” jugée pour le meurtre de son mari

Nancy Crampton-Brophy accusé du meurtre de son mari

Une auteure américaine qui avait écrit un essai intitulé “Comment assassiner votre mari” est maintenant jugé pour le meurtre présumé de l’homme qui partageait sa vie.





Nancy Crampton-Brophy, 71 ans, est accusée d’avoir tiré mortellement sur son mari, Daniel Brophy, 63 ans, en juin 2018. Elle a été arrêtée et inculpée pour ce meurtre trois mois après la mort de ce dernier.





Son mari a été tué le matin du 2 juin 2018, alors qu'il se préparait à travailler. Il était professeur à l’Institut culinaire de l’Oregon, et se trouvait seul dans une salle de classe lorsqu’il a été tué. Ce sont ses élèves qui l’ont découvert en sang sur le sol de la cuisine.





Meurtre mystérieux

Dans les documents du tribunal, les procureurs ont déclaré que l’homme de 63 ans avait été abattu de deux balles - une première dans le dos alors qu’il se tenait près d’un évier pour remplir des seaux à glace pour les élèves, puis une seconde dans la poitrine à bout portant. Les balles ont pénétré dans sa colonne vertébrale et ont transpercé son cœur. Son portefeuille contenant de l’argent et des cartes de crédit a été retrouvé avec lui, et il n’y avait aucun signe de vol ou d’effraction.





Son meurtre est resté un mystère pendant des mois, jusqu’à ce que son épouse soit arrêtée en septembre. Des images de vidéosurveillance ont notamment montré la voiture de Nancy circulant dans les rues proches de l’institut, aux alentours de l’heure à laquelle son mari a été tué.





Son livre ne sera pas retenu contre elle