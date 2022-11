L'Egypte invite le Brésilien Lula, tout juste élu, à la COP27

L'Egypte, qui s'apprête à accueillir la COP27, a invité parmi les dizaines de chefs d'Etat attendus le Brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, tout juste élu pour remplacer Jair Bolsonaro, au bilan environnemental considéré comme désastreux.



Un porte-parole de Lula a affirmé mardi à l'AFP que le président, élu dimanche mais qui prendra formellement ses fonctions le 1er janvier, "réfléchissait à aller à la COP27", mais "n'avait pas encore pris sa décision".



"Le président Abdel Fattah al-Sissi félicite le président Lula da Silva pour son élection (...) et l'invite à assister à la COP27", a indiqué lundi un communiqué du porte-parole de la présidence égyptienne Bassam Radi.



"Il est certain que le Brésil a un rôle positif à jouer dans cette conférence qui vise à renforcer l'action climatique au niveau mondial", ajoute le texte.



De nombreux militants pour le climat avaient dit espérer une victoire de Lula pour faire avancer leur cause au Brésil et lors de la COP27.



Sous le mandat du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, la déforestation annuelle en Amazonie a augmenté en moyenne de 75% par rapport à la décennie précédente.



Dimanche, au soir de son élection, Lula a affirmé que "le Brésil est prêt à reprendre son leadership dans la lutte contre la crise climatique".



"Le Brésil et la planète ont besoin d'une Amazonie en vie", a ajouté le président élu alors que, selon une étude récente, l'Amazonie, longtemps précieux "puits de carbone", émet désormais plus de CO2 qu'elle n'en absorbe.



Ces émissions ont doublé lors des deux premières années du gouvernement Bolsonaro.



L'Egypte accueillera du 6 au 18 novembre plus de 90 dirigeants du monde entier, selon les organisateurs de la COP27, notamment le président américain Joe Biden.