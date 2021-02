L'Élysée se félicite de la prise de poids d’Emmanuel Macron, qui lui “donne de la maturité”

Macron a pris du Poids

Remis de la Covid-19, Emmanuel Macron aurait même pris quelques kilos. Une nouvelle qui “n’est pas démentie par l’Élysée, bien au contraire”, à en croire l’hebdomadaire Challenges.

Les rumeurs autour d’une certaine prise de poids pour Emmanuel Macron vont bon train depuis quelques jours. Une nouvelle qui, selon Challenges, a été confirmée par l’Élysée, qui s’en félicite d’ailleurs.

Bon pour son image

“La preuve d’abord que le chef de l’État s’est bien remis de la Covid, et qu’il est en forme pour aborder la suite”, informe le palais royal à Challenges. Il va même un plus loin, en indiquant que ces quelques kilos en plus sur les photos “donnent de la maturité, de la densité” au président de la République.





Bien entendu, ces déclarations ont fait réagir plusieurs internautes. Ainsi sur Twitter, on peut lire “Donc, quand Macron prend des kilos, il prend ‘de la densité et de la maturité.’” ou encore “T’as pas un peu grossi toi? J’ai pris en densité et en maturité”.