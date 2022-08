L'épouse de Joe Biden met fin à son isolement

La Première dame des Etats-Unis, Jill Biden, va mettre un terme à son isolement après avoir été testée négative au Covid-19 deux fois de suite, a annoncé dimanche sa directrice de la communication.



"Après s'être isolée cinq jours et avoir reçu un résultat négatif lors de deux tests Covid-19 consécutifs, la Première dame quittera la Caroline du Sud plus tard dans la journée pour se rendre dans le Delaware", a indiqué Elizabeth Alexander dans un communiqué.



Jill Biden, 71 ans, dont le dépistage positif au coronavirus avait été annoncé mardi, ne souffrait que de "légers symptômes", selon la Maison Blanche. Elle s'était alors isolée en Caroline du Sud, au sud-est des Etats-Unis, où elle était en vacances avec son mari Joe Biden, qui n'a lui pas été testé positif et a pu poursuivre ses activités.



La Première dame a reçu le traitement antiviral Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer, qui donne parfois lieu à des cas de "rebond" de positivité comme cela a été le cas avec Joe Biden.



Le président, âgé de 79 ans, avait reçu un dépistage positif au Covid-19 fin juillet, avec des symptômes légers là aussi, et s'était isolé durant environ deux semaines avant d'être finalement testé négatif le 6 août.