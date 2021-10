L'éruption volcanique s'intensifie à La Palma, l'île est recouverte de cendres

Ile La Palma recouverte de cendres

Après plus de deux semaines d’éruption volcanique sur l’île espagnole de La Palma, les zones entourant le volcan Cumbre Vieja sont désormais désertées et recouvertes de cendres. Dimanche, le volcan a montré sa puissance lorsqu’une partie du cratère s’est effondrée, libérant un torrent de lave plus rapide.