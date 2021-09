L'étonnante réaction de Donald Trump aux attentats du 11-Septembre

Une rose a été déposée sur le mémorial du 11-Septembre à Manhattan, où sont recensés les noms des victimes

Donald Trump est le roi du scandale, depuis bien longtemps. Le tragique événement que furent les attentats du 11 septembre 2001 n'a pas refroidi ses ardeurs. C'est ce que met en évidence The Independent, avec une archive vieille de 20 ans. Lorsque le World Trade Center s'est effondré, la chaîne de télévision WWOR a accordé une interview téléphonique à Donald Trump en direct. Le magnat de l'immobilier a alors eu cette réaction déconcertante: il s'est vanté de posséder désormais le plus haut bâtiment de Manhattan.





L'échange avait pourtant bien débuté pour le milliardaire. Il s'exprimait sur les attentats «incroyables» qui venaient de se produire. Depuis la fenêtre de son Trump Building –situé au 40 Wall Street à New York– le futur président des États-Unis avait une vue direct sur les tours jumelles. «Pendant des années, je regardais droit devant et je voyais l'Empire State Building en premier plan et le World Trade Center en deuxième plan. Maintenant je ne vois plus rien», confiait-il. Mais une question du journaliste Alan Marcus est venue changer la donne.





Fake news





«Avez-vous des dégâts?», demande le présentateur à Donald Trump, alors présent dans le Trump Building. Tandis que 2.977 personnes perdaient la vie ce 11 septembre 2001, le milliardaire a répondu: «Le 40 Wall Street était la deuxième tour la plus haute de Downtown Manhattan. Et elle était la plus grande avant la construction du World Trade Center. Lorsqu'ils ont construit les tours jumelles, elle est devenue la deuxième tour la plus grande. Et maintenant, c'est la plus haute.»