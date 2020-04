L'Europe a connu 11 de ses 12 années les plus chaudes au 21e siècle

Chaleur en Europe

L'Europe a connu ses années les plus chaudes au 21e siècle: 11 des 12 ans les plus chauds ont eu lieu depuis 2000, ressort-il mercredi du rapport du service Copernicus pour le changement climatique (C3S) sur l'état du climat en Europe. L'année 2019 est, elle, la plus chaude jamais enregistrée sur le Vieux Continent.





Le service C3S, mis en œuvre par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme au nom de la Commission européenne, a publié mercredi son rapport annuel portant sur l'année 2019, la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Elle est suivie de près par 2014, 2015 et 2018.





"Toutes les saisons ont été plus chaudes que la moyenne", relève le rapport, ajoutant que l'été a été le quatrième plus chaud depuis au moins 1979. Certaines régions d'Europe ont connu des températures supérieures de 3°C à 4°C à la normale.





L'an dernier a connu trois périodes "exceptionnellement chaudes" en février, en juin et en juillet, "entraînant des températures records". La sécheresse estivale a "réduit la couverture végétale dans de nombreuses régions du continent" même si l'automne a permis à certaines parties de l'Europe occidentale de s'en remettre.





Par contre, le mois de novembre a été l'un des plus humides jamais recensés, apportant des "précipitations jusqu'à quatre fois supérieures à la normale en Europe occidentale et du sud".





L'Arctique européen était "relativement plus froid" en 2019 que ces dernières années mais la tendance générale à la hausse se poursuit. La température de l'air dans la région, "tant sur la mer que sur terre", était supérieure de 0,9°C à la moyenne, précise le rapport. La canicule estivale a en outre provoqué une fonte record de la glace de surface au Groenland.





Les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4), des gaz à effet de serre, ont continué d'augmenter en Europe. Les émissions nettes mondiales de gaz à effet de serre suivent aussi une tendance à la hausse constante ces dernières décennies. "Selon les scientifiques, il n'est possible de trouver des concentrations aussi élevées qu'en 2019 qu'en remontant des millions d'années dans l'Histoire.”





Sur le long terme, Copernicus observe "une nette tendance au réchauffement au cours des quatre dernières décennies".





Le rapport relève enfin que l'Europe n'avait plus connu autant d'heures d'ensoleillement que l'an dernier depuis au moins 1983. "Cela met en évidence une nette tendance à la hausse des heures d'ensoleillement au cours des 40 dernières années sur l'ensemble du continent." Les régions les plus ensoleillées étaient l'Espagne, certaines parties de la France, l'Europe centrale et la majeure partie de l'Europe de l'Est.





Par rapport à l'ère préindustrielle, la température a augmenté de 1,1°C selon les indicateurs climatiques mondiaux. En Europe, elle a connu une hausse de près de 2°C depuis la seconde moitié du 19e siècle. L'accord de Paris vise à maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en deçà des 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de tenter de limiter la hausse à 1,5°C.