L'Europe frappée par des intempéries meurtrières, des dizaines de disparus

Selon un nouveau bilan, au moins 42 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations dans l'ouest de l'Allemagne, selon un bilan de la police et des services de secours. La Belgique fait également état d'au moins 4 morts et le Luxembourg et les Pays-Bas, de lourds dégâts.



Les pluies diluviennes qui tombent depuis mercredi 14 juillet ont gonflé les rivières, arraché des arbres et provoqué des inondations dans l’ouest de l’Allemagne. Ces intempéries ont déjà fait au moins 42 morts, ont indiqué les autorités allemandes dans un nouveau bilan. Le précédent faisait état de 30 décès.





Le district d'Euskirchen (Rhénanie du nord-Westphalie) est particulièrement touché avec à lui seul 15 décès, a précisé la police locale, ajoutant que « tous les corps n'avaient pas encore été retrouvés » et que le bilan pouvait donc encore s'alourdir. Dans la commune de Schuld, au sud de Bonn, où six maisons se sont écroulées et d'autres menacent. Les autorités estiment qu’il y a plusieurs dizaines de personnes portées disparues.





État de catastrophe naturelle dans le sud



Les opérations de secours sont toujours en cours mais sont perturbées par les accès bloqués. Les autorités appellent donc les Allemands touchés par les intempéries à rester chez eux si possible et à « se déplacer dans les étages supérieurs si nécessaire ».



De violentes intempéries ont déjà touché une partie du pays ces derniers jours. Un pompier a trouvé la mort dans le nord et l’état de catastrophe naturelle a été décrété dans le sud du pays. Les régions de Sarre et du Mecklembourg-Poméranie antérieure, dans le nord-est de l’Allemagne, ont été placées en état d'alerte aux orages.



Alors qu’elle débute une visite officielle aux États-Unis, au cours de laquelle elle doit être reçue par Joe Biden, Angela Merkel s’est dite « bouleversée » par la gravité de ces intempéries. « Je suis bouleversée par la catastrophe que doivent endurer tant de personnes dans les zones inondées. Ma sympathie va aux familles des morts et des disparus », a tweeté, au nom de la chancelière allemande, le porte-parole Steffen Seibert.





« Mes remerciements les plus sincères vont aux nombreux et infatigables sauveteurs et services d'urgence », conclut la chancelière.





Plusieurs morts en Belgique