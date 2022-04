L'ex-maîtresse de Poutine met un appartement de luxe en location à Saint-Pétersbourg

L'ex maitresse de Poutine loue un appartement à Saint-Petersbourg

Elle a été qualifiée d’ancienne maîtresse du président russe Vladimir Poutine et cela ne lui a visiblement pas porté préjudice. Selon “BBC News Russian Service”, Svetlana Krivonogikh tente actuellement de louer un superbe appartement à Saint-Pétersbourg pour plus de 9.000 euros par mois (frais compris). Sur les réseaux sociaux, certains internautes se moquent du manque de style de l’appartement et font des comparaisons avec le penthouse de Donald Trump à New York.





Selon le site d’information russe indépendant “Proekt”, la femme d’affaires de Saint-Pétersbourg est une ancienne maîtresse de Poutine. Ils auraient eu une fille ensemble. Son nom apparaît également dans les Pandora Papers. En 2003, elle serait devenue, via une société offshore, propriétaire d’un appartement de 3,4 millions d’euros avec vue sur la mer à Monaco. Cette entreprise a été fondée quelques semaines après qu’elle a donné naissance à sa fille.





Selon le service russe de la BBC, l’appartement qu’elle tente actuellement de louer ferait partie d’un complexe exclusif où d’autres proches de Poutine ont un bien. La valeur marchande des appartements serait d’environ 3,4 millions d’euros et Krivonogikh en serait devenu propriétaire en 2004.





Propriétés exclusives

C’est l’agent immobilier Engel & Völkers, spécialisé dans les propriétés exclusives, qui a mis l’appartement en location sur son site web. Il est décrit comme “une résidence exclusive dans l’un des complexes les plus isolés de Saint-Pétersbourg, entouré par l’eau et la verdure des îles Kamenny (trois îles au centre de la ville avec des résidences d’été et des manoirs luxueux, ndlr)”. Le nom de Mme Krivonogikh n’est pas mentionné, mais elle serait la seule à posséder un appartement de 447 mètres carrés dans l’immeuble.





L’appartement occupe quatre étages, qui sont reliés par un ascenseur. Au rez-de-chaussée, on trouve un hall d’entrée avec vestiaire, des toilettes pour les invités, un salon avec terrasse et une salle à manger avec cuisine.





Au premier étage se trouve la chambre principale, avec salle de bains et dressing. Il y a également une chambre d’enfant avec salle de bain et une salle de jeux.





Au deuxième étage, il y a un cinéma, un bar et une chambre d’amis avec salle de bains. Il y a aussi un sous-sol avec un garage, des locaux techniques et des logements pour le personnel.





Les photos de l’intérieur suscitent des railleries sur les réseaux sociaux. “Mes yeux!”, commente un internaute, qualifiant l’appartement de “sans style”. “Pourquoi ont-ils tous un tel manque de goût?”, ajoute un autre. Un troisième compare les propriétaires à des cuvettes de toilettes en or: “Brillant, brillant et luxueux à l’extérieur, mais merdique à l’intérieur”.





Donald Trump

L’appartement de la maîtresse de Poutine a également été comparé au penthouse de l’ancien président américain Donald Trump à New York. “Je me demande où Trump a appris son sens du style”, peut-on lire. “Comment se fait-il que des gens aussi riches ne parviennent pas à trouver un architecte d’intérieur ayant du goût?”





Un journaliste de la BBC, spécialisé dans les intérieurs, parle d’un “style sans particularité qui rappelle les intérieurs de la fin des années 1990". “Il s’agit d’une compréhension très immature du luxe.”

Ce n’est pas la première fois que l’appartement est mis en location. L’année dernière, il a proposé sur le portail de la société immobilière russe Cian. Mais l’annonce a été retirée par la suite.





Ce vendredi matin, Engel & Völkers a également mis l’appartement hors ligne. Toute personne visitant la page obtient maintenant un message d’erreur 404, indiquant une URL incorrecte. L’annonce était pourtant toujours en ligne cette nuit.





“Pas de commentaire”

La société n’a pas souhaité faire de commentaire jeudi après les questions de la BBC “par respect pour la vie privée de ses clients”. De son côté, Svetlana Krivonogikh n’a également pas fait de commentaire.