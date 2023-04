L'ex-président Donald Trump plaide non coupable devant le tribunal de New York

L'ancien président Donald Trump comparaissait mardi devant un tribunal pénal pour se faire signifier son inculpation dans une affaire de fraude liée à de l'argent versé en 2016 à une star du cinéma X. Dans cette affaire politiquement explosive, la justice new-yorkaise a interdit les caméras de télévision à l'intérieur de la salle d'audience. Le milliardaire a plaidé "non coupable" des charges à son encontre. Suivez en direct cet événement judicaire inédit dans l'Histoire des États-Unis.



Donald Trump plaide non coupable devant le tribunal de New York



L'ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable des charges à son encontre, lors d'une audience pénale historique dans un tribunal de New York.



Donald Trump, 76 ans, poursuivi pour des malversations liées à de l'argent versé en 2016 à une star du porno, devrait donc être jugé lors d'un procès qui pèsera lourd dans sa tentative de remporter à nouveau la présidentielle en 2024.