L'ex-président sud-coréen ne veut plus des chiens offerts par Kim Jong Un

ancien président sud-coréen Moon Jae-in

L’ancien président sud-coréen Moon Jae-in souhaite renoncer à la garde de deux chiens donnés par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, en raison du manque de soutien financier du gouvernement, a indiqué son bureau lundi.

Les chiens de race Pungsan, un mâle nommé Songkang et une femelle nommée Gomi, ont été envoyés à M. Moon par le leader nord-coréen comme cadeau après leur troisième sommet à Pyongyang en septembre 2018, en gage de leur rapide rapprochement diplomatique d’alors.





Songkang et Gomi ont donné naissance à sept chiots pendant la présidence de Moon Jae-in, qui a emmené le couple et un chiot dans sa résidence privée après la fin de son mandat en mai de cette année.





En vertu de la loi en vigueur, les chiens sont juridiquement des biens de l’État qui doivent être remis aux archives présidentielles, mais un accord a été signé pour confier les trois chiens à M. Moon le dernier jour de son mandat, a expliqué son bureau dans un communiqué. L’accord comprenait une disposition prévoyant une aide gouvernementale pour couvrir les frais de garde des chiens, d’un montant total de 2,5 millions de wons (environ 1.790 euros) par mois, selon les rapports locaux.





Céder la garde des chiens

Mais un porte-parole de l’ex-chef de l’Etat a fait savoir qu’il n’a pas été mis en œuvre en raison d’une objection du bureau présidentiel de son successeur, Yoon Suk-yeol, ajoutant que M. Moon était disposé à céder la garde de ses chiens.





“Au vu des progrès réalisés jusqu’à présent, le bureau présidentiel semble se montrer défavorable à l’idée de confier la gestion des chiens de Pungsan à l’ancien président Moon”, a déclaré son bureau dans un communiqué. “Si c’est le cas, nous pouvons être francs à ce sujet”, a-t-il affirmé, ajoutant que Moon était prêt à mettre fin à sa garde si le gouvernement présentait un meilleur plan de gestion.





Le bureau présidentiel a démenti les affirmations du bureau de M. Moon, indiquant que les discussions entre les ministères concernés étaient toujours en cours.





Émoi de l’opinion publique

Le sort des chiens de Pungsan a suscité l’émoi de l’opinion publique, avec des internautes demandant à les prendre en charge. “Les chiens sont une famille. Comment peut-on les envoyer au loin simplement pour une question d’argent ?” dénonce un utilisateur.