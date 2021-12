L'ex-sénateur Bob Dole, figure de la politique américaine, est mort à 98 ans

L'ancien sénateur avait été le candidat malheureux du Parti républicain face au président démocrate sortant Bill Clinton en 1996.



L'ex-sénateur républicain Bob Dole, figure de la politique américaine et candidat malheureux à la Maison Blanche, est mort dimanche matin à l'âge de 98 ans. Vétéran de la Seconde guerre mondiale et trois fois candidat à l'investiture républicaine, il s'était finalement lancé dans la course à la présidence en 1996, mais avait été battu par Bill Clinton.» LIRE AUSSI - En dix mois, Joe Biden a déçu une grande partie des Américains«C'est avec le cœur lourd que nous annonçons que le sénateur Robert Joseph Dole est décédé tôt ce matin dans son sommeil», a tweeté la fondation Elizabeth Dole, qui porte le nom de sa femme. «Il avait fidèlement servi les États-Unis pendant 79 ans», a-t-elle ajouté. En février, il avait annoncé être atteint d'un cancer avancé des poumons. «Le sénateur Bob Dole était un grand homme qui a vécu une vie extraordinaire au service de l'Amérique et il manquera profondément à tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître», a réagi l'ancien vice-président Mike Pence.





De l'autre côté du spectre politique, le sénateur Bernie Sanders, figure de la gauche, a salué un homme qui avait «servi son pays avec courage sur le champ de bataille, et avec dignité au Sénat». La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a ordonné la mise en berne des drapeaux du Capitole, selon son chef de cabinet.