L'Inde, la Russie, la Chine et le Japon sont "xénophobes" : La sortie polémique de Joe Biden









La Chine et la Russie, rivaux des Etats-Unis, mais aussi l'Inde et le Japon, des alliés de Washington, sont des pays "xénophobes", a lâché Joe Biden lors d'une réunion de campagne mercredi.





"Pourquoi est-ce que la Chine cale tellement sur le plan économique? Pourquoi est ce que le Japon a des problèmes? Et la Russie? Et l'Inde? Parce qu'ils sont xénophobes. Ils ne veulent pas d'immigrés", a dit le président américain, selon des propos dont la retranscription n'a été rendue publique que jeudi.





Le démocrate de 81 ans participait à une réunion de campagne consacrée aux Américains d'origine asiatique.





Il briguera en novembre un second mandat, face à l'ancien président républicain Donald Trump.





Ces événements de campagne ne sont ni filmés ni enregistrés, mais une poignée de journalistes y assistent et en font un compte-rendu écrit.





"L'une des raisons pour laquelle notre économie est en croissance, c'est grâce à vous et d'autres. Pourquoi? Parce que nous accueillons les immigrés", a encore dit Joe Biden.





Si la Chine et la Russie sont des rivales des Etats-Unis, ses propos sur le Japon et l'Inde ont de quoi surprendre.





Joe Biden s'est en effet astreint, depuis qu'il est président, à resserrer les liens avec les alliés de l'Amérique en Asie, et en particulier avec New Delhi et Tokyo.





Il a par exemple reçu le Premier ministre indien Narendra Modi puis le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour des dîners d'Etat, une marque de faveur diplomatique rare.





