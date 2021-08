L'iPhone 13 pourrait être doté d'une connexion satellite

Iphone 13 avec une connexion Satellite Leo

Apple n’a équipé l’iPhone de la 5G que depuis l’année dernière, mais le géant de la technologie veut déjà aller un peu plus loin. C’est du moins ce que prédit le célèbre analyste Ming-Chi Kuo. Selon lui, l’iPhone 13 sera doté d’une connexion satellite.





Les utilisateurs d’iPhone pourraient bientôt passer des appels et envoyer des SMS même s’ils n’ont pas accès à un réseau 4G/5G ou Wi-Fi à ce moment-là, indique le célèbre analyste Ming-Chi Kuo. La connexion se ferait via des satellites dits LEO. LEO signifie “low earth orbit” (orbite terrestre basse). Les satellites en orbite LEO oscillent entre 350 et 1.400 km au-dessus de la surface de la Terre. L’actuelle station spatiale internationale ISS fait partie des satellites LEO.





L’iPhone 13 pourrait être doté d’une puce modem à bande de base Qualcomm X60 qui prend en charge la communication par satellite. On ignore si la connexion par satellite ne fonctionnera qu’avec iMessage et FaceTime d’Apple ou si Apple sera également en mesure de transmettre les communications par satellite avec une diffusion traditionnelle. M. Kuo ne dispose pas non plus d’informations sur le coût d’une telle connexion satellitaire. Sera-t-elle offerte gratuitement, comme le GPS, ou l’utilisateur devra-t-il payer un supplément? La deuxième option semble beaucoup plus probable.





Les nouveautés

En termes de taille et de design, l’iPhone 13, qui devrait être présenté le mois prochain, ne serait pas très différent de l’iPhone 12. Parmi les nouveautés: l’appareil photo et le processeur seraient améliorés, l’encoche située en haut de l’écran pourrait être réduite et les versions Pro auraient un écran avec un taux de rafraîchissement élevé.