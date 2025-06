L'Iran promet "les portes de l'enfer" à Israël (nouveau chef des Gardiens de la Révolution)

L'Iran promet "les portes de l'enfer" à Israël

Le nouveau chef des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, Mohammad Pakpour, a promis vendredi à Israël "les portes de l'enfer" et des "conséquences destructrices" après des frappes contre le territoire iranien.

"Le criminel et illégitime régime sioniste connaîtra un destin amer et douloureux, aux conséquences énormes et destructrices", a assuré M. Pakpour, cité par l'agence officielle Irna. "Les portes de l'enfer s'ouvriront bientôt sur ce régime", a ajouté le remplaçant de Hossein Salami, tué par une frappe israélienne.





AFP