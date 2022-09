L'Iran propose son gaz à l’Europe

L'Iran s'est proposé comme fournisseur d'énergie dans le cadre de la crise ukrainienne et des craintes de pénurie de gaz en Europe cet hiver. “Nous savons que nous avons les réserves de gaz nécessaires ainsi que le potentiel et que nous pourrions donc répondre aux besoins de l'Europe en la matière”, a déclaré lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.



Selon le porte-parole, cité par l'agence de presse Fars, l'accord de Vienne sur le nucléaire devrait préalablement être remis en vigueur et, surtout, toutes les sanctions économiques américaines contre l'Iran devraient être levées au préalable.





Deuxièmes réserves de gaz au monde



Avec les deuxièmes plus grandes réserves de gaz au monde, l'Iran pourrait être un fournisseur d'énergie pour l'Europe, mais selon les observateurs, il n'a que peu de marge de manœuvre pour les exportations de gaz en raison de la demande de gaz intérieure. Le porte-parole Nasser Kanaani a également reconnu que les sanctions américaines avaient entraîné des problèmes techniques dans la production de gaz au cours des dernières années. Mais ces problèmes auraient été résolus entre-temps et l'Iran n'aurait plus aucune restriction, a invoqué le porte-parole.