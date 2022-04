L'Italie désactive le passe sanitaire mais impose toujours le masque au cinéma

l'Italie désactive le Pass Sanitaire mais impose le masque

Les Italiens n'auront plus besoin de passe sanitaire et vont tomber le masque à partir du 1er mai dans les bars, les restaurants et au bureau mais devront le garder encore un peu dans les transports et au cinéma.





Le ministre de la Santé italien Roberto Speranza a signé jeudi soir un décret levant l'obligation du port du masque dans les discothèques, les bars et restaurants ou les supermarchés, ainsi que sur la plupart des lieux de travail où il restera en revanche "fortement recommandé".

Exceptions

Il sera en revanche impératif jusqu'au 15 juin dans les transports collectifs, ainsi que pour tous les types de spectacle - cinéma, théâtre, musique - de même que pour les activités sportives en intérieur. Il sera également obligatoire pour les employés ou visiteurs des structures sanitaires ou des résidences pour personnes âgées, et à l'école jusqu'aux vacances d'été.





Vaccination

Le passe sanitaire, que ce soit un test négatif ou un certificat de vaccination, ne sera plus non plus obligatoire à partir du 1er mai dans l'immense majorité des cas. L'obligation de vaccination ne restera en vigueur que pour le personnel sanitaire et ce jusqu'au 31 décembre.





163.000 morts