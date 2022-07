L'Italie va déclarer l'état d'urgence dans les régions touchées par la sécheresse

Premier Ministre Mario Draghi

Le gouvernement italien va déclarer l'état d'urgence en raison de la grave sécheresse qui frappe certaines régions du pays, a annoncé lundi le cabinet du Premier ministre Mario Draghi.





Le gouvernement se réunira lundi afin d'annoncer des mesures pour les régions les plus touchées. Elles concerneront particulièrement le nord du pays où se situent les grands lacs comme celui de Garde et où le niveau de l'eau est beaucoup plus bas que la normale saisonnière.





Restrictions d’eau

Le Pô, le plus long fleuve du pays, dont le delta se trouve près de Venise, est à certains endroits à son niveau le plus bas depuis 70 ans. L'eau salée s'est infiltrée sur des kilomètres en amont. Des restrictions d'eau ont été imposées par les villes de Pise et de Vérone. Venise et Milan ont quant à elles éteint certaines de leurs fontaines.





Le bassin méditerranéen connaît des épisodes de sécheresse de plus en plus graves et de plus en plus fréquents. Ceux-ci sont largement attribués au réchauffement climatique.





L’effondrement est lié au réchauffement climatique