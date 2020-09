L'ONU demande une enquête "approfondie" de Moscou sur le "crime" commis contre Navalny

L'Onu demande une enquête approfondie sur Moscou

La Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a exigé mardi une enquête "approfondie, transparente, indépendante et impartiale" des autorités russes sur le "crime très grave" commis contre l'opposant Alexeï Navalny, sorti du coma après avoir été empoisonné en Russie.





Mme Bachelet, citée dans un communiqué, a jugé que "nier la nécessité d'une enquête approfondie, indépendante, impartiale et transparente sur cette tentative d'assassinat ne constitue pas des réponses adéquates". La Haut-Commissaire a noté que les agents neurotoxiques et les isotopes radioactifs tels que le Novichok - que des spécialistes allemands affirment avoir été utilisé pour empoisonner M. Navalny - et le Polonium-210 sont des substances sophistiquées extrêmement difficiles à se procurer. “Cela soulève de nombreuses questions”, a-t-elle déclaré.