L'ONU prend position contre le refoulement illégal de réfugiés en Europe

L’ONU a mis en garde ce lundi contre la « normalisation » du refoulement illégal de réfugiés aux frontières de l’Europe et dénoncé les violences et violations des droits humains qui font des morts.



« Ce qui se produit aux frontières de l’Europe est inacceptable légalement et moralement et doit cesser », écrit le haut-commissaire aux Réfugiés, Filippo Grandi, à l’adresse des autorités, ajoutant « craindre que ces pratiques déplorables ne se normalisent et ne deviennent la règle ».