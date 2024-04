L’aide militaire des Etats-Unis à Taïwan accroît le « risque de conflit », avertit la Chine

Le Congrès américain a donné son approbation finale, mardi, à une enveloppe d’assistance militaire de 95 milliards de dollars à destination d’Israël, de l’Ukraine et de Taïwan, alliés de Washington.











Après l’adoption par le Congrès américain d’une enveloppe d’assistance militaire de 8 milliards de dollars pour venir en aide à Taïwan et tenir tête à la Chine dans la région, Pékin a averti, mercredi 24 avril, que le renforcement du soutien militaire des Etats-Unis « n’apportera[it] pas la sécurité à Taïwan ». « Cela ne fera qu’accroître les tensions et le risque de conflit de part et d’autre du détroit de Taïwan, et reviendra en fin de compte à un acte consistant à se tirer une balle dans le pied », a prévenu le porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois, Wang Wenbin.





Mardi soir, le Congrès américain a donné son approbation finale à une gigantesque enveloppe d’assistance militaire de 95 milliards de dollars à destination d’Israël, de l’Ukraine et de Taïwan, alliés de Washington.





Le président élu de l’île, Lai Ching-te, qui doit prendre ses fonctions le 20 mai, a déclaré que cette aide « renforcera[it] la dissuasion contre l’autoritarisme » et « préservera[it] la paix ». Pékin, qui n’a pas renoncé à faire usage de la force pour reprendre le contrôle de Taïwan, a averti mercredi de « mesures résolues et efficaces pour protéger sa souveraineté, sa sécurité et son intégrité territoriale ».





