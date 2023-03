L’Allemagne accueille le roi Charles III et son épouse, Camilla, en grande pompe

Le couple royal devait initialement venir en France avant de se rendre en Allemagne, une visite officielle qui a été annulée en raison des troubles liés à la réforme des retraites.



Le roi Charles III du Royaume-Uni commencera en Allemagne sa première visite d’Etat depuis son accession au trône mercredi 29 mars, après avoir reporté son voyage en France en raison des nombreuses manifestations liées à la réforme des retraites.



Berlin accueille avec faste et sous très haute sécurité le roi accompagné de son épouse Camilla. Le souverain et la reine consort doivent atterrir en début d’après-midi à l’aéroport international de la ville. « Le couple royal a émis le vœu de parler directement avec les Berlinois », ce qui ne facilite pas la tâche des forces de sécurité, a déclaré le directeur de la police Thomas Drechsler dans les médias allemands.





Les forces de l’ordre ont prévu un déploiement massif à Berlin, où les époux resteront deux jours avant de se rendre à Hambourg vendredi, dernière étape de la visite. Jusqu’à 1 100 policiers seront mobilisés, des renforts d’autres régions ont été réquisitionnés ainsi que vingt chiens renifleurs d’explosifs. Plusieurs axes seront fermés à la circulation dans le centre.





« Geste européen important »



Les curieux pourront déjà observer de près le couple dans l’après-midi à la porte de Brandebourg, dans le centre de Berlin, où ils seront accueillis par le chef de l’Etat, Frank-Walter Steinmeier, et son épouse. C’est la première fois qu’un invité d’Etat recevra les honneurs militaires au pied de ce monument emblématique, qui fut aussi un symbole de la partition de la ville pendant trois décennies.



Il y aura de la place pour seulement 1 500 personnes. La police conseille donc de venir tôt et de s’armer de patience. L’accès aux visiteurs sera ouvert dès 10 h 30 pour une cérémonie qui doit débuter vers 15 heures. Le roi se rendra ensuite au palais présidentiel, où un banquet aura lieu dans le cadre de la visite qui se veut une occasion solennelle de célébrer la relation d’amitié entre les deux pays.



Frank-Walter Steinmeier, qui accompagnera le monarque tout au long de son déplacement, a qualifié la venue du roi avant même son couronnement, le 6 mai, de « geste européen important ». « Je veux lui dire, mais bien sûr le dire aussi à tous les Britanniques : nous en Allemagne, nous en Europe, voulons des liens étroits et amicaux avec le Royaume-Uni, même après le Brexit », a insisté le président, qui avait formulé son invitation à Charles lors des funérailles d’Elizabeth II, en septembre.





Jeudi, le roi doit notamment s’entretenir avec le chancelier, Olaf Scholz, se promener avec la maire de la ville sur un marché, prononcer un discours à la chambre des députés allemand et rencontrer des réfugiés ukrainiens.