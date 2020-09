L’Allemagne lance une vaste opération contre un réseau de pédopornographie

Opération Pédopornographie en Allemagne

Des perquisitions à l'échelle nationale visant un important réseau de création et de partage de pédopornographie en Allemagne ont impliqué 1.000 policiers, qui ont obtenu plus de 2.000 éléments de preuve, ont déclaré les enquêteurs mercredi. Les preuves comprennent des dispositifs de stockage de données et des coffres-forts, a indiqué le chef de l'enquête, Michael Esser, à Cologne un jour après le déroulement de l'opération. Il a, par ailleurs, ajouté que l'analyse des découvertes prendrait un certain temps.





48 hommes et deux femmes

Les perquisitions de mardi visaient 48 hommes et 2 femmes, a déclaré M. Esser, ajoutant que ces suspects n'étaient pas présumés avoir eux-mêmes abusé d'enfants. Aucun de ces suspects n'a été mis en état d'arrestation, a-t-il dit. Des perquisitions ont été effectuées dans 12 des 16 Länder allemands, avec une attention particulière pour celui de la Bavière. Il s'agit de la plus grande opération jamais menée par la commission d'enquête de Michael Esser.





30.000 personnes impliquées?