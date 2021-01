L’apparition remarquée de Bernie Sanders lors de la cérémonie d’investiture

Bernie Sanders à l'Investiture de Joe Biden

Parmi les rares invités à la cérémonie d’investiture de Joe Biden, son ex-rival à la primaire démocrate, le sénateur “socialiste” Bernie Sanders, s’est distingué par sa tenue hivernale rustique, qui a instantanément fait le bonheur des réseaux sociaux.





Avec sa canadienne kaki et ses moufles tricotées à motifs, une enveloppe kraft glissée sous son bras, ce “grand-père du Vermont” avait un look de trappeur en contraste saisissant avec celui très formel des autres convives. Et a automatiquement été détourné en mèmes, des images humoristiques, le plaçant dans la même posture en des lieux improbables, relate le Huffington Post.





“Bernie est venu à l’investiture juste parce que c’était sur sa route pour aller chercher son ordonnance à la pharmacie”, a raillé un internaute. Sa femme Jane O’Meara Sanders a confié que la doudoune était un cadeau de Noël de leur fils: “Une doudoune du Vermont, des moufles du Vermont, le bon sens du Vermont!”, a-t-elle salué.