L’appel de sportifs à voter Macron : «Défendre les valeurs sportives, c’est combattre l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite»

De Marie-José Pérec à Tony Parker en passant par Clarisse Agbégnénou et Nikola Karabatic, de nombreux athlètes ont décidé de prendre position contre Marine Le Pen avant le second tour de l’élection présidentielle, dimanche 24 avril.



À l’heure où les Français se préparent à voter pour le second tour de l’élection présidentielle, une cinquantaine de sportifs, qui représentent la France aux quatre coins du monde, ont décidé de prendre la parole afin de faire entendre leur voix. Il leur semble impensable qu’une présidence d’extrême droite soit au pouvoir au moment où la France s’apprête à accueillir la Coupe du monde rugby en 2023 ou encore les Jeux olympiques de Paris 2024. C’est pourquoi, ils appellent à voter pour Emmanuel Macron. Le Parisien publie leur tribune en exclusivité avec Franceinfo.





« Je déclare ouverts les Jeux de Paris célébrant la 33e Olympiade de l’ère moderne. » C’est par ces mots qu’il reviendra au prochain chef de l’État d’ouvrir officiellement les Jeux olympiques de Paris 2024. Ce vendredi 26 juillet 2024, à l’issue de la cérémonie d’ouverture sur la Seine, parmi des dizaines de chefs d’État, devant les athlètes du monde entier et des milliards de téléspectateurs, celui ou celle qui sera élu le 24 avril incarnera le pays aux yeux du monde. Quelques semaines plus tard, il ou elle ouvrira également les Jeux paralympiques.