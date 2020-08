L’attaque au Niger préméditée pour "cibler des Occidentaux"?

Attaque au Niger, préméditée selon la France

Selon les premiers éléments de l'enquête antiterroriste sur l'assassinat d'humanitaires français au Niger, l'attaque "paraît avoir été préméditée" avec pour objectif de "cibler des Occidentaux", a-t-on appris vendredi de source judiciaire, confirmant une information de BFMTV.