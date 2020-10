L’Autriche envisage un deuxième confinement

Deuxième reconfinement en Autriche

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a menacé lundi d'imposer un deuxième confinement du pays si la courbe des contaminations au nouveau coronavirus ne s'aplatit pas.





La situation dans les hôpitaux déterminera si un nouveau confinement doit être imposé, a précisé M. Kurz. "Aucun pays au monde ne permettrait à ses soins intensifs d'être débordés", a-t-il souligné.

En Autriche, la possible surcharge des soins de santé est une exigence légale pour imposer un confinement. Dimanche, le pays a pris de nouvelles mesures, limitant les rassemblements privés à six personnes à l'intérieur et 12 invités en extérieur.





L'Autriche enregistre des records ces derniers jours en termes de nombre d'infections.









La Slovénie renforce ses mesures

La Slovénie renforce ses mesures pour lutter contre l’épidémie de nouveau coronavirus, en interdisant les déplacements entre les villes du pays, a rapporté lundi l’agence de presse STA. La mesure entre en vigueur mardi pour une semaine, a indiqué le gouvernement slovène. Après une semaine, l’interdiction pourrait être assouplie dans les zones où la situation épidémiologique s’améliore, a précisé le gouvernement.





14.300 contaminations actives