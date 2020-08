L’avance de Biden sur Trump fond comme neige au soleil

L'avance de Joe Biden fond comme de la Neige

À désormais moins de trois mois du scrutin présidentiel, Donald Trump semble avoir refait une partie de son retard sur son rival démocrate Joe Biden, selon les résultats d’un récent sondage publié par CNN.

Voilà une information qui devrait redonner le sourire à Donald Trump. Largué dans les sondages d'opinion, en partie à cause de sa gestion critiquée de la crise du coronavirus, le président américain a rattrapé son retard sur Joe Biden ces dernières semaines.

C'est ce qu’indiquent en tout cas les résultats d’un sondage CNN/SSRS réalisé par téléphone auprès d’un panel représentatif de 1.108 électeurs entre le 12 et le 15 août, soit juste après la nomination de Kamala Harris comme colistière de Joe Biden.





Lors de cette récente enquête, 50 % des sondés ont ainsi déclaré soutenir le ticket Biden-Harris alors que 46 % d’entre eux souhaitent maintenir Donald Trump et son vice-président Mike Pence à la Maison Blanche. Début juin, Donald Trump accusait un retard de quatorze points sur son rival démocrate (41 % contre 55 %). La marge d’erreur se situant à environ 4 %.





Trump se refait une santé dans les swing states





Le président américain s’est également refait une santé électorale dans les fameux swing states, ces États aussi indécis que cruciaux qui votent tantôt démocrate, tantôt républicain, et dont une partie d’entre eux avaient fait pencher la balance en faveur de Donald Trump il y a quatre ans. Joe Biden et Donald Trump y sont désormais au coude-à-coude avec respectivement 49 et 48 % des intentions de vote.





Toutefois, les électeurs de Trump semblent plus volages que ceux de Biden: 12 % d’entre eux pourraient changer d’avis d’ici le 3 novembre, alors que seuls 7 % des électeurs de l’ancien VP de Barack Obama pourraient finalement ne pas voter pour lui.





Toujours selon ce sondage, l'économie, le coronavirus, les soins de santé, la politique sur les armes à feu et le racisme sont les thèmes les plus importants pour 40 % des électeurs interrogés. Néanmoins, des différences importantes existent entre les pro-Trump et les pro-Biden. Sans surprise, les électeurs de Joe Biden accordent une grande importance à la crise sanitaire du coronavirus, les soins de santé et le racisme alors que les partisans du président républicain sont davantage préoccupés par l’économie et le débat sur les armes à feu.





Annoncé perdant à tous les coups ces dernières semaines, Donald Trump va-t-il refaire le coup de 2016? Réponse dans exactement septante-neuf jours.