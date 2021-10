L’avenir du partenariat transatlantique en question au Parlement européen

La relation avec les États-Unis a été mise à mal ces derniers mois, après le camouflet américain du partenariat de sécurité Aukus (Australie-États-Unis-Royaume-Uni), qui a fait perdre à la France un important contrat de livraison de sous-marins à l'Australie, ainsi que le retrait chaotique des troupes alliées d'Afghanistan. Avant le vote d’une résolution ce mercredi 6 octobre, les députés ont débattu, mardi, de la question.



Avec notre envoyée spéciale à Strasbourg, Anastasia Becchio



Ne pas être naïf dans la relation avec les États-Unis. C’est le vœu formulé par l’auteur du rapport débattu mardi 5 octobre, le social-démocrate croate Tonino Picula. L’Union européenne doit avancer sur la question de l’autonomie stratégique, estime l’eurodéputée centriste, Nathalie Loiseau, vice-présidente de la délégation pour les relations avec l'Otan. « Un consensus très fort s’est forgé entre groupes politiques au Parlement européen, pas tous mais une très grande majorité, pour dire autonomie stratégique en matière de politique étrangère, de défense et en matière de relation économique. Cela ne veut pas dire qu’on tourne le dos aux États-Unis, sûrement pas. C’est notre premier allié. Mais cela veut dire que nous avons des intérêts européens légitimes à défendre et quand c’est nécessaire, de manière autonome », commente-t-elle.



Le projet de rapport réaffirme le soutien du Parlement à une relation transatlantique forte. La délégation française de la gauche sociale et écologique s’abstiendra de le voter. Raphaël Glucksmann, membre de la commission des affaires étrangères. « Il y a une "America first" qui continue, ce n’est pas un slogan passager ou éphémère et face à ça, il va falloir affirmer de manière beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus ambitieuse les intérêts de l’Union européenne, estime-t-il. On peut tout à fait coopérer avec les Américains, mais il y a la nécessité d’abord de pouvoir choisir de manière autonome. »



Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell se rendra à Washington la semaine prochaine.

Anthony Blinken reçu par Emmanuel Macron



Après le coup de froid d'il y a trois semaines lorsque l’Australie a décidé de ne pas honorer l’accord passé avec la France pour l’achat de sous-marins et de se tourner vers les Américains, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était à Paris.



Un entretien « positif » selon un haut responsable américain. « On aurait pu, on aurait dû faire mieux au niveau de la communication, mais surtout on a parfois tendance à prendre pour acquis une relation aussi importante, aussi profonde que celle qui lie la France et les États-Unis, et justement, on fait mieux, parce que, suite aux instructions des deux présidents, ce que l’on fait maintenant depuis quelques semaines, c’est un approfondissement à la fois au niveau de la consultation et communication, mais aussi sur la coordination et coopération sur les dossiers les plus importants qui lie nos deux pays, a déclaré le secrétaire d'État américain sur France 2. Que ce soit l’Indo-pacifique même, ou nous allons travailler plus étroitement ensemble, au Sahel, où déjà il y a un partenariat très important qui va s’approfondir ou dans l’espace euro-atlantique, y compris sur les questions de sécurité. »