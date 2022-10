L’épouse d’Adrien Quatennens a finalement porté plainte contre lui

Adrien Quatennens

Selon BFMTV, Céline Quatennens, l’épouse du député de La France insoumise, Adrien Quatennens, aurait finalement porté plainte contre son mari, après le dépôt de deux signalements à l’origine d’un séisme politique.





L’affaire Quatennens est au centre de toutes les attentions politiques en France. Depuis les révélations du Canard enchaîné, le 13 septembre dernier, le fidèle lieutenant de Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus contesté par ses adversaires et suscite un profond malaise au sein du parti et de la coalition Nupes. La presse s’est saisie du dossier avec passion et le peuple s’interroge. Mais le conflit conjugal prend désormais une autre dimension.





Plainte en bonne et due forme

En effet, alors que Céline Quatennens avait, à la suite d’une gifle de son mari, déposé une simple “main courante” le 7 septembre (une procédure française de signalement auprès de la police, sans poursuites à l’égard de l’auteur), elle aurait non seulement déposé une seconde main courante le 24 septembre avant de finalement porter plainte, en bonne et due forme, le 26, affirme BFMTV.





Procédure en cours

L’information a été confirmée à l’AFP par une source proche du dossier et l’entourage du député LFI. Céline Quatennens “est retournée au commissariat le 26 septembre pour dire qu’elle voulait changer ses deux mains courantes en plainte”, ont précisé ces sources. Elle “était convoquée pour formaliser et préciser le contenu de sa main courante. Elle a évoqué trois faits distincts, dont deux très récents, déposant finalement une plainte”, a ajouté la même source.





“Cette plainte n’a aucune incidence sur la procédure actuelle puisqu’elle intervient dans le cadre d’une enquête préliminaire déjà en cours et se borne à reprendre les éléments contenus dans les deux mains courantes sans ajouter d’élément nouveau”, a réagi auprès de l’AFP l’avocate du député, Me Jade Dousselin.





Aveux d’Adrien Quatennens

Le 26 septembre, le député insoumis a été entendu, en audition libre, au commissariat de Lille, dans le cadre de l’enquête pour violences conjugales. Il a reconnu avoir asséné une gifle à son épouse “un an auparavant", “dans un contexte d’extrême tension et d’agressivité mutuelle”, lui avoir “serré le poignet” le 28 août et l’avoir “blessée au coude” le 2 septembre. Selon BFMTV, “il n’est pas clair à ce stade si Céline Quatennens a déposé plainte avant ou après cette audition”. Le député avait déjà précédemment reconnu avoir adressé “de nombreux messages” à sa conjointe pour tenter de la dissuader de quitter le foyer. Le couple est en instance de divorce.





Le parquet de Lille avait déjà indiqué le 19 septembre avoir ouvert une enquête après la main courante déposée contre le député par son épouse, dans le cadre de sa “politique pénale volontariste pour le traitement des violences conjugales”.





Jean-Luc Mélenchon contesté