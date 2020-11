L’épouse du Roi se promène en string et mange dans une gamelle: la Thaïlande bloque Pornhub

L'épouse du roi Thaïlandais se promène en string

Le ministère thaïlandais des Affaires numériques a émis un ordre pour bloquer Pornhub. Sur le site érotique circule un film dans lequel apparaît le roi Vajiralongkorn. Toutefois, les Thaïlandais n’ont pas apprécié la censure, propulsant le hashtag #pornhub parmi les plus utilisés sur Twitter.

Le film en question avait déjà été divulgué en 2007 et circule sur Internet depuis lors. Les images montrent le roi actuel - alors encore prince héritier - à la fête d’anniversaire de son caniche FoeFoe, célébré au bord d’une piscine. Mais Vajiralongkorn n’était pas le seul. Son épouse (la troisième), Srirasmi, était également présente, vêtue d’un simple string.

Le look créait un étrange contraste avec les serveurs et le personnel vêtus d’uniformes. Mais ce n’est pas tout ce qui a fait sourciller. On y voit également Srirasmi ramper sur le sol pour donner le gâteau au chien et le manger directement dans la gamelle de l’animal.





Prison