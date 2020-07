L’Espagne, l’Italie ou encore l’Allemagne: le point sur ces pays qui font le choix de reconfiner

Les pays européens reconfinés

Les autorités de toute une série de pays ont réintroduit des mesures de confinement suite à de nouveaux foyers du coronavirus. Le point sur la situation.

Espagne: la ville catalane de Lerida et ses environs ont été à nouveau confinés samedi après-midi. Huit nouveaux foyers ont été détectés, notamment parmi des travailleurs saisonniers qui travaillent à la cueillette des fruits et doivent vivre dans des conditions d’hygiène insuffisantes. Environ 200.000 habitants sont invités à se reconfiner. Ils ne sont pas autorisés à entrer ou à sortir de la région et les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits.





Quelque 70.000 habitants d’une région côtière du nord-ouest de l’Espagne seront également à nouveau placés sous un régime de confinement à partir de dimanche en raison d’un nombre croissant d’infections. À partir de minuit, les habitants de quatorze municipalités de la région de A Mariña en Galice ne seront plus autorisés à quitter la zone, les réunions de plus de dix personnes seront interdites. La mesure s’applique à titre provisoire pendant cinq jours. La situation sera alors réévaluée.





Portugal: dans la région de Lisbonne, les mesures liées au coronavirus ont également été renforcées. Depuis le 1er juillet, de nouvelles mesures de confinement sont en vigueur pour 700.000 habitants dans une vingtaine de quartiers. Elles dureront au moins deux semaines.





Allemagne: le 23 juin, le confinement a été déclaré dans deux districts voisins: Gütersloh et Warendorf, dont la population totale avoisine les 600.000 habitants. Un foyer du coronavirus a été détecté dans une filiale de l’entreprise de transformation de viande Tönnies, où 1.500 travailleurs ont été infectés. À Gütersloh, la quarantaine a été prolongée jusqu’au 7 juillet.





Italie: pour le sixième jour consécutif, le nombre de cas de Covid-19 a augmenté en Italie et, selon le gouverneur de la région de Vénétie, cela est dû à un “comportement irresponsable”. À Mondragone, près de Naples, 700 personnes de plusieurs immeubles ont de nouveau été mises en quarantaine le 22 juin après la détection de nouvelles infections au coronavirus.





Ukraine: des nouvelles mesures de confinement ont été annoncées le 19 juin.





Royaume-Uni : alors que les mesures liées au coronavirus ont été assouplies et que les restaurants et cafés ont été autorisés à rouvrir leurs portes en Angleterre samedi, la ville de Leicester s’est à nouveau confinée en début de semaine après la détection de plusieurs cas de coronavirus. Le confinement durera au moins deux semaines. Les mesures de confinement prévoient notamment l’interdiction pour 300.000 habitants de se rendre dans des magasins inutiles.





Grèce/Serbie: la Grèce va fermer sa frontière aux résidents serbes jusqu’au 15 juillet en raison de la recrudescence des infections au coronavirus dans le pays. La Serbie a déclaré l’état d’urgence vendredi dans sa capitale Belgrade. Depuis le mois d’avril, le nombre d’infections a fortement augmenté.





À leur arrivée en Grèce, les touristes doivent remplir un questionnaire dans lequel ils doivent indiquer, entre autres, dans quels pays ils se sont rendus au cours des 14 derniers jours. Quelque 6.000 tests sont également effectués chaque jour sur les personnes arrivant dans le pays.





Hors Europe

Chine: Wuhan, l’endroit où tout a commencé, est sorti de son isolement au début du mois d’avril. Mais 70 quartiers ont de nouveau été placés en confinement suite à la détection de nouveaux cas.





Inde: L’État du Tamil Nadu, dans le sud du pays, a été fermé le 19 juin. 15 millions de personnes sont concernées par ce nouveau confinement.