L’Espagne pourrait devenir le premier pays européen à accorder un congé menstruel en cas de règles douloureuses

1er Pays à donner un congé de Maternité en Espagne

L’Espagne est en passe de devenir le premier pays européen à accorder un congé menstruel aux femmes qui souffrent de règles douloureuses. Des initiatives semblables existaient déjà sur le continent, notamment en France et en Grande-Bretagne, mais elles étaient celles d’entreprises privées, et non d’un pays tout entier.





Mardi, le Conseil des ministres espagnol pourrait bien voter une loi qui reconnaîtra le droit à une période de congé allant jusqu’à trois jours tous les mois, pour les femmes souffrant de douleurs menstruelles. La durée de ce congé pourrait être prolongée de deux jours en cas de douleurs aiguës. L’Espagne deviendrait ainsi le premier pays d’Europe à l’autoriser.





Cette annonce est accueillie par une partie de la population comme une avancée majeure, mais le sujet divise, notamment au sein du gouvernement. Certaines personnes, dont des membres de l’Union générale des travailleurs (UGT), craignent que cela n’accentue encore les discriminations à l’égard des femmes sur le lieu de travail.





“Nous ne parlons pas d’un léger inconfort”

Dans certains cas, les règles douloureuses peuvent être traitées de manière médicamenteuse, avec des anti-inflammatoires ou de l’Ibuprofène, par exemple. Mais “lorsque le problème ne peut être résolu médicalement, nous pensons qu’il est très judicieux de prévoir une incapacité temporaire”, estime Ángela Rodríguez, secrétaire d’État à l’Égalité et contre la Violence de genre, interrogée par le journal El Periodico. “Il est important de préciser que nous ne parlons pas, ici, d’un léger inconfort, mais de symptômes graves tels que diarrhée, maux de tête sévères ou encore fièvre”, poursuit-elle.