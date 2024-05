L’Estonie envisage d’envoyer ses soldats sur le sol ukrainien

Le gouvernement estonien espère soulager l’armée ukrainienne en envoyant ses soldats occuper des postes à l’arrière du front. Si cela se faisait, ce qui serait une grande première, il ne s’agirait pas de participer aux combats.





L’armée de Kiev a besoin de tous les Ukrainiens en état de combattre, a fortiori depuis que la Russie a déclenché une nouvelle offensive dans le nord du pays, en direction de Kharkiv. Le gouvernement estonien envisage de l’aider en envoyant ses soldats relever les troupes de Kiev en charge de l’arrière, comme le ravitaillement. Une manière de “soulager” indirectement les Ukrainiens.





Des rôles de soutien



Les soldats estoniens, probablement des volontaires, reprendraient donc les rôles logistiques de l’armée ukrainienne, mais aussi des postes dans les centres d’entrainement, ou encore dans les services sanitaires. Ils ne devraient pas combattre, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne s’exposeraient pas à recevoir des coups - intentionnels ou non - lors de frappes russes.





Madis Roll, le conseiller à la sécurité nationale du président estonien Alar Karis, préférerait qu’une telle mission soit menée en collaboration avec l’OTAN, “pour montrer une force et une détermination combinées plus larges.” Mais il n’exclut pas que cette initiative se fasse au sein d’une coalition plus réduite de pays qui soutiennent l'effort de guerre ukrainien.