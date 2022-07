L’Europe est devenue un haut lieu des canicules: “La région se réchauffe trois à quatre fois plus vite qu’ailleurs”

L’Europe est devenue un haut lieu des canicules

Selon une nouvelle étude publiée par la célèbre revue scientifique “Nature”, l’Europe est devenue un véritable hotspot pour les canicules. “Nous avons constaté des tendances à la hausse au cours des 42 dernières années qui sont trois à quatre fois plus rapides que ce que nous observons dans le reste des latitudes tempérées septentrionales.”





Une augmentation des chaleurs extrêmes a été observée dans le monde entier au cours des dernières décennies. En Europe, selon la nouvelle étude publiée par Nature, il y a même eu “une augmentation particulièrement forte” depuis la canicule de l’été 2003, qui a fait environ 70.000 morts. “On s’attend à ce que les vagues de chaleur européennes augmentent de manière disproportionnée à l’avenir par rapport aux températures mondiales moyennes”, déclarent les chercheurs.





Double jet stream

Les causes sont encore très incertaines, mais les chercheurs pensent que ces canicules sont liées à des changements dans la circulation de l’air. Et plus précisément à l’apparition d’un double jet stream au-dessus de l’Eurasie, qui perdure de plus en plus longtemps. Ce phénomène expliquerait presque entièrement l’apparition plus fréquente de vagues de chaleur en Europe occidentale et d’environ 30% la tendance à la hausse observée en Europe.





“En Europe occidentale, les systèmes météorologiques proviennent principalement de l’océan Atlantique, ce qui leur confère un effet rafraîchissant. Cependant, lors d’un double jet stream, la direction des systèmes météorologiques change vers le nord, ce qui peut entraîner des vagues de chaleur prolongées sur l’Europe occidentale”, explique Efi Rousi, chercheur principal à l’Institut royal météorologique des Pays-Bas (KNMI). En effet, lors d’un double jet stream, l’air chaud vient du Sahara. Les zones à haute pression avec de l’air chaud ne sont donc pas repoussées par le jet stream normal et restent coincées, peut-on lire dans le Nieuwsblad.





En Méditerranée et en Europe de l’Est, les vagues de chaleurs prolongées seraient également dues à la déshydratation des sols.

Pourquoi le double jet stream persiste-t-il plus longtemps? Selon les chercheurs, une explication possible viendrait du réchauffement accéléré de l’extrême nord en été, notamment de la Sibérie et de l’Alaska, tandis que dans l’océan Arctique, l’énergie excédentaire est utilisée pour faire fondre la glace. La différence de température croissante entre la terre et la mer est favorable au maintien de doubles courants-jets.





Pour leurs recherches, les scientifiques ont analysé les données climatiques quotidiennes des deux mois les plus chauds en Europe (juillet et août) sur une période de 42 ans, depuis que les données satellitaires sont disponibles.





Près de la moitié du territoire de l’Union européenne en risque de sécheresse





Une partie inquiétante du territoire de l’UE est actuellement exposée à des niveaux de sécheresse d’avertissement (46% de l’UE) et d’alerte (11% de l’UE), associés à un déficit d’humidité du sol et au stress végétal, selon un rapport de la Commission européenne publié lundi.





“Le changement climatique augmente le risque de graves sécheresses et d’incendies de forêt dans le monde”, a commenté la commissaire à la Recherche, Mariya Gabriel.





La France, la Roumanie, l’Espagne, le Portugal et l’Italie devront probablement faire face à une baisse du rendement des cultures, due au stress hydrique et thermique, selon le rapport du Centre commun de recherche de la Commission.