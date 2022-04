L’ex compagnon de Marine Le Pen dézingue Zemmour : “Il faut qu’il dégonfle sa tête”

Louis Aliot, numéro 2 du Rassemblement national apporte à réplique à Zemmour

«De l'humilité !» Sur France Inter, Louis Aliot, numéro 2 du Rassemblement national, par ailleurs ex compagnon de Marine Le Pen a sèchement répondu à l'acerbe remarque d'Éric Zemmour dimanche 24 avril au soir, à l'annonce de la victoire du président sortant. «C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen, a déclaré le leader de Reconquête!. Il ne peut y avoir de victoire électorale sans l'alliance entre toutes les droites.» La remarque a déplu au maire Rassemblement national de Perpignan. «Il faut qu'il dégonfle sa tête qui est énorme, a-t-il lâché. On ne peut pas dire qu'il ait brillé. Il devait arriver en tête et emporter le système : il a fait 7%. Il devrait être plus humble !»